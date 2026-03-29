Тухел посочи кои са предпочитаните му защитници, Магуайър е пети избор

  • 29 март 2026 | 13:46
Тухел посочи кои са предпочитаните му защитници, Магуайър е пети избор

Селекционерът на Англия Томас Тухел определи Хари Магуайър е едва пети му избор за централен защитник в националния отбор. Германецът постави Езри Конса, Марк Гехи, Джон Стоунс и Трево Чалоба пред бранителя на Манчестър Юнайтед в йерархията. Магуайър записа първите си минути под ръководството на Тухел при равенството 1:1 с Уругвай на „Уембли“ в петък.Това изказване може да се тълкува и като сериозен удар по шансовете на Хари Магуайър за участие на Световното първенство, като заяви, че защитникът остава едва пети избор за центъра на отбраната.

Тухел разпусна осем национали преди контролата с Япония
Германският специалист призна силните страни на защитника на Манчестър Юнайтед, но заяви, че той остава зад Езри Конса, Марк Геи, Джон Стоунс и контузения Трево Чалоба в предпочитанията му.

„Получих точно това, което очаквах – солидна, стабилна игра в центъра на защитата“, каза Тухел. „Това е, което той прави. Много е добър с топката, много спокоен, силен във въздуха и е оръжие при статични положения. Не съм променил мнението си, но виждам други играчи, които предпочитам да започнат за нас. Виждам други играчи пред него с различен профил“, добави той.

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник
„Виждам Езри Конса пред него, виждам и Марк Геи. Не е тайна. Смятам, че Трево Чалоба е малко пред него по отношение на мобилността. Също и Джон Стоунс, но той имаше контузии, така че трябваше да дойде на лагера. Трябваше да се срещна с него лично, за да видя как се държи в групата. Сега ще бъде интересно да видим как ще се впише. Както казах, той има предимство, разбира се, че може да бъде изключително важен на турнир, в елиминационен мач, при защита на преднина или при преследване на резултата с центрирания, дълги тъчове и статични положения.“

Запитан дали Магуайър би попаднал в състава, ако трябва да го обяви сега, Тухел отговори: „Ако, ако, ако. Не е нужно да обявяваме състава утре. Той направи добър мач. Направи това, което прави и за Манчестър Юнайтед. Направи го веднага. Много съм доволен от него. Честно казано, не съм променил мнението си. Получих всичко, което очаквах от него. Ако трябва да го обявя утре, имаме много контузии, може и да е в него. Кой друг би бил там в центъра на защитата?“

Снимки: Gettyimages

