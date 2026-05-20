Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Хиляди привърженици на Арсенал не мигнаха цяла нощ, радвайки се на успеха на своя любим клуб с титлата в Англия. Във вторник вечер отборът на Микел Артета стана шампион на теория след 1:1 на Манчестър Сити срещу Борнемут кръг преди края.
Очакващите радостния миг фенове се стекоха край стадион “Емиратс” и други локации в Северен Лондон, за да отпразнуват титлата, която е първа от 22 години насам. Към тях се присъедини и клубната легенда Йън Райт.
Запалянковците даже засякоха сутринта някои от самите футболисти на Арсенал, които също празнуваха.