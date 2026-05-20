Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Хиляди привърженици на Арсенал не мигнаха цяла нощ, радвайки се на успеха на своя любим клуб с титлата в Англия. Във вторник вечер отборът на Микел Артета стана шампион на теория след 1:1 на Манчестър Сити срещу Борнемут кръг преди края.

This ain’t even the parade 😭😭 pic.twitter.com/J54UbmvBEm — Fan Arsenal Team (@_ArsenalTeam) May 20, 2026

Очакващите радостния миг фенове се стекоха край стадион “Емиратс” и други локации в Северен Лондон, за да отпразнуват титлата, която е първа от 22 години насам. Към тях се присъедини и клубната легенда Йън Райт.

Запалянковците даже засякоха сутринта някои от самите футболисти на Арсенал, които също празнуваха.

And Gunnersauras gets the party going at The Emirates… pic.twitter.com/B0siNvWUWG — Kit Shepard (@Kit_Shepard) May 19, 2026

Party time at The Tollington as Arsenal end their 22-year wait… pic.twitter.com/g89yQq0gSg — Kit Shepard (@Kit_Shepard) May 19, 2026

Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ