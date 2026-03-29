Тухел разпусна осем национали преди контролата с Япония

Тухел разпусна осем национали преди контролата с Япония

Селекционерът на националния тим по футбол на Англия Томас Тухел няма да има друг избор, освен да направи промени преди приятелския мач с Япония във вторник на стадион „Уембли“, след като осем играчи напуснаха лагера на тима поради различни здравословни проблеми и контузии, съобщава агенция Reuters.

След като отборът завърши наравно 1:1 с Уругвай в приятелски мач в петък вечер, Футболната асоциация на Англия информира за ситуацията, след като няколко футболисти получиха контузии. Това до промени в състава от 35 души, избран от Тухел за настоящата международна пауза.

Вратарят Арън Рамсдейл, Фикайо Томори и Доминик Калвърт-Люин са сред напусналите лагера, а защитникът Джон Стоунс се завръща в Манчестър Сити, след като получи травма още преди мача в петък. Адам Уортън (Кристъл Палас) и Нони Мадуеке (Арсенал) бяха контузени по време на контролата.

Съотборниците на Мадуеке от Арсенал Деклан Райс и Букайо Сака също се завърнаха в клуба от Северен Лондон.

ФИФА увеличи броя на играчите в съставите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада тази година до 26 играчи. Тимът на Англия ще се изправи срещу Хърватия, Гана и Панама в група L, като започва с двубой срещу хърватите в Арлингтън (Тексас) на 17 юни.

