Бен Уайт и Харви Барнс в националния отбор на Англия след няколкогодишна пауза

Бранителят на Арсенал Бен Уайт се завръща в националния отбор на Англия след четиригодишно отсъствие. За последно той игра за “трите лъва” в контрола с Кот д’Ивоар на 29 март 2022. След това той бе в състава на Англия за Мондиал 2022, но тогава напусна лагера на тима по лични причини, като според информациите на медиите е имал конфликт със Стив Холанд, асистента на Гарет Саутгейт. През март 2024 година Саутгейт разкри, че самият Уайт е изразил желание да не бъде викан в националния отбор. Сега бранителят на Арсенал е взет на мястото на отпадналия заради контузия Джаръл Куанса.

Тухел повика и крилото на Нюкасъл Харви Барнс, който пък заменя Еберечи Езе, отпаднал също заради травма.

До момента Барнс има само един мач за националния отбор, който бе през октомври 2020 година. Бен Уайт има четири срещи с националната фланелка, а от началото на този сезон записа едва седем двубоя в Премиър лийг.

An update ahead of #ThreeLions camp, as @harveybarnes97 and Ben White have been added to Thomas Tuchel's squad. — England (@England) March 23, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago