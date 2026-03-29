Рууни за Англия: Най-важно е Кейн да е във форма

Уейн Рууни се надява Хари Кейн да запази формата си и да бъде на топ ниво за Световното първенство по футбол, въпреки че се съмнява, че капитанът на Англия ще се пести през следващите няколко месеца. Кейн, който изпревари Рууни като водещ голмайстор за националния тим на Англия преди три години, прави най-плодотворния сезон в кариерата си, като до момента има 48 гола в 40 мача за Байерн Мюнхен.

Рууни призна, че представянето на Кейн в Северна Америка през лятото може да бъде от ключово значение за надеждите на Англия, но вярва, че 32-годишният футболист на първо време ще бъде изцяло съсредоточен върху това да помогне на Байерн. Баварският гранд има 9 точки преднина на върха в класирането в Бундеслигата и му предстои участие на четвъртфиналите в Шампионската лига, така че Рууни смята, че Кейн ще ангажира мислите си с Мондиал 2026 едва след края на сезона.

„Много важен аспект за Англия е Хари Кейн да бъде във форма и ако е, тогава той ще бъде основна причина да печелим мачовете. Но ако не си напълно отдаден във всеки, защото мислиш за нещо друго, тогава потенциално би могъл да се контузиш. Всеки футболист ще ви каже, че когато играеш за клуба си, това е всичко, което има значение, докато сезонът не свърши. Не мисля, че ще забави темпото. Да се ​​надяваме, че Байерн Мюнхен ще спечели лигата рано и Венсан Компани ще му окаже малко помощ!“

Кейн беше сред 11-те утвърдени футболисти, които пропуснаха равенството 1:1 срещу Уругвай в петък, но бившият нападател на Тотнъм ще се завърне за приятелския мач срещу Япония във вторник. Блестящата му форма през този сезон го изведе сред претендентите за „Златната топка“, което може да го направи първият англичанин, грабнал наградата след Майкъл Оуен преди четвърт век. Въпреки че е смятан за един от най-добрите централни нападатели в света, Хари Кейн никога не е завършвал по-високо от 10-то място в гласуването за „Златната топка“, което озадачава Уейн Рууни.

„Той е постоянен в това, което прави през цялата си кариера - вкарва голове, създава голове както на клубно, така и на международно ниво. Да го прави година след година и никога да не бива споменаван за големите отличия, което ми се струва доста странно“, коментира бившият капитан на Манчестър Юнайтед и Англия.

Рууни отново ще участва във Soccer Aid - ежегодния благотворителен футболен мач, който набира средства за УНИЦЕФ. Тазгодишното събитие с участието на бивши футболисти и известни личности ще се проведе на 31 май.