Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

Селекционерът на Англия Томас Тухел обяви списък от 35 футболисти, на които ще разчита за предстоящите две контроли на Англия с Уругвай и Япония. Няколко играчи, които не попадаха в състава в последно време, се завръщат. Една от най-големите изненади в това отношение е повиквателната за бранителя на Милан Фикайо Томори, който за последно бе част от състава на Англия през октомври 2023 година. Той има само пет мача с националната фланелка до момента.

Играчите на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър и Коби Мейну за първи път попадат в отбора, откакто Томас Тухел стана селекционер. Двата играха за последно за “трите лъва” през 2024-та.

Нападателят на Тотнъм Доминик Соланке също се завръща, както и дуото от Нюкасъл Люис Хол и Тино Ливраменто. Доминик Калвърт-Люин също е в състава. Нападателят за Лийдс е повикан за първи път от повече от пет години.

Дебютни повиквателни получават халфът на Евертън Джеймс Гарнър и вратарят на Брайтън Джейсън Стийл.

🚨BREAKING Trent Alexander Arnold has been left out of England 35-man squad

Сред големите отсъстващи са бранителят на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд и нападателят на Астън Вила Оли Уоткинс. Люк Шоу и Алекс Скот не попаднаха в списъка. Трево Чалоба и Рийс Джеймс бяха в състава през ноември, но сега не са повикани заради контузии.

Тухел обясни големия брой селектирани с това, че иска да изпробва играчи, които не е виждал досега в действие. Той ще радели тима и по неговите думи на практика ще проведе два лагера за двете контроли.

“Решихме да разделим играчите почти на два лагера. Имаме лагер, на който ще вземем играчи, които не сме виждали, които не са играли толкова много, за да отворим конкуренцията за билетите за САЩ. От петък/събота ще дойде група, която преди това ще си почива. Ще влезем в мача с Япония с нова група от играчи”, заяви Тухел.

