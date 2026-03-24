Байерн обвърза с нов договор млад талант

Байерн (Мюнхен) официално обяви в понеделник подписването на първи професионален договор с младия португалец Давид Сантос Дайбер.

Младият полузащитник, който е младежки национал на Португалия, подписа дългосрочен договор, валиден до 30 юни 2030 г.

Сантос, на 19 години, пристигна в баварския клуб едва на девет години и премина през всички младежки формации в Байерн Кампус, докато стигна до първия отбор.

Роден в Люксембург, Дайбер притежава гражданство на тази страна, както и германско, като Португалия е единствената държава, която е представял на национално ниво – той е редовен участник в състава на португалските юноши до 19 години.

Кристоф Фройнд, спортен директор на Байерн, заяви: „Винаги сме много доволни, когато играч като Давид, който дойде в клуба като млад талант, стане професионалист в Байерн. Той притежава голяма игрова интелигентност, сигурен е с топката и е изключително надежден полузащитник. През последните месеци той направи важна стъпка в своето развитие благодарение на редовните тренировки с първия отбор и ние имаме голямо доверие в него.“

В момента възстановяващ се от мускулна травма, Сантос вече дебютира за мъжкия отбор под ръководството на Винсент Компани, като изигра два мача – това се случи през декември при победата с 4:0 срещу Хайденхайм, а след това отново записа минути при триумфа с 4:1 срещу Борусия Мьонхенгладбах в началото на март.

„Този нов договор осигурява приемствеността на един от най-големите таланти на клуба в Бавария, въпреки че Байерн не изключва възможността за евентуален наем през следващия сезон, за да може играчът да натрупа състезателен ритъм и опит на най-високо ниво“, посочват от клуба.