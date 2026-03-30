Байерн официално обяви, че се разделя с португалски национал през лятото

Байерн (Мюнхен) официално обяви, че през лятото ще се раздели с Рафаел Герейро. 32-годишният португалски национал ще напусне клуба така, както се присъедини - със свободен трансфер, като двете страни са се разбрали, че договорът на футболиста няма да бъде подновен.

After three successful years, Raphaël Guerreiro will leave FC Bayern Munich this summer.



Until then, we’ll fight together to finish the season as successfully as possible! 🔴⚪️💪



🔗 https://t.co/xZbCDPmMgY pic.twitter.com/IdUY3gqCvq — FC Bayern (@FCBayernEN) March 30, 2026

Членът на борда по спортни въпроси Макс Еберл заяви: „Бихме искали да изразим искрената си благодарност към Рафа за времето, което прекара с нас: винаги можехме да разчитаме на Рафа на терена и той е един от онези герои, които обогатяват всяка съблекалня. Разговорите ни с него бяха конструктивни и базирани на доверие и взаимно разбирателство. Сега се фокусираме, заедно с него, върху целите ни за останалата част от сезона – все още има много неща, които искаме да постигнем заедно.“

През настоящия сезон Рафаел Герейро е записал 23 мача за Байерн, записвайки 4 гола и 3 асистенции. Герейро има общо 89 участия за баварците до момента, през които универсалният играч е отбелязал 12 попадения и е дал 8 асистенции. В Байерн той игра както като краен защитник, така и като вътрешен халф.

Thank you, Rapha, for three special and successful years! The story’s not over yet though, let’s finish it together successfully! ❤️🤍 pic.twitter.com/dAJXp5lNRP — FC Bayern (@FCBayernEN) March 30, 2026

Интерес към опитния футболист вече проявяват други клубове от Бундеслигата, както и от френската Лига 1 и италианската Серия А. Байерн пък вече обяви, че ще се раздели и с още един свой играч през лятото - Леон Горетцка.

Следвай ни:

Снимки: Imago