  Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн официално обяви, че се разделя с португалски национал през лятото

Байерн официално обяви, че се разделя с португалски национал през лятото

  • 30 март 2026 | 19:04
Байерн (Мюнхен) официално обяви, че през лятото ще се раздели с Рафаел Герейро. 32-годишният португалски национал ще напусне клуба така, както се присъедини - със свободен трансфер, като двете страни са се разбрали, че договорът на футболиста няма да бъде подновен.

Членът на борда по спортни въпроси Макс Еберл заяви: „Бихме искали да изразим искрената си благодарност към Рафа за времето, което прекара с нас: винаги можехме да разчитаме на Рафа на терена и той е един от онези герои, които обогатяват всяка съблекалня. Разговорите ни с него бяха конструктивни и базирани на доверие и взаимно разбирателство. Сега се фокусираме, заедно с него, върху целите ни за останалата част от сезона – все още има много неща, които искаме да постигнем заедно.“

През настоящия сезон Рафаел Герейро е записал 23 мача за Байерн, записвайки 4 гола и 3 асистенции. Герейро има общо 89 участия за баварците до момента, през които универсалният играч е отбелязал 12 попадения и е дал 8 асистенции. В Байерн той игра както като краен защитник, така и като вътрешен халф.

Интерес към опитния футболист вече проявяват други клубове от Бундеслигата, както и от френската Лига 1 и италианската Серия А. Байерн пък вече обяви, че ще се раздели и с още един свой играч през лятото - Леон Горетцка.

Снимки: Imago

Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

История върху стена: графитът на Лука Модрич вдъхновява Загреб

Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

