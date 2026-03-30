Байерн официално обяви, че се разделя с португалски национал през лятото

Байерн (Мюнхен) официално обяви, че през лятото ще се раздели с Рафаел Герейро. 32-годишният португалски национал ще напусне клуба така, както се присъедини - със свободен трансфер, като двете страни са се разбрали, че договорът на футболиста няма да бъде подновен.
Членът на борда по спортни въпроси Макс Еберл заяви: „Бихме искали да изразим искрената си благодарност към Рафа за времето, което прекара с нас: винаги можехме да разчитаме на Рафа на терена и той е един от онези герои, които обогатяват всяка съблекалня. Разговорите ни с него бяха конструктивни и базирани на доверие и взаимно разбирателство. Сега се фокусираме, заедно с него, върху целите ни за останалата част от сезона – все още има много неща, които искаме да постигнем заедно.“
През настоящия сезон Рафаел Герейро е записал 23 мача за Байерн, записвайки 4 гола и 3 асистенции. Герейро има общо 89 участия за баварците до момента, през които универсалният играч е отбелязал 12 попадения и е дал 8 асистенции. В Байерн той игра както като краен защитник, така и като вътрешен халф.
Интерес към опитния футболист вече проявяват други клубове от Бундеслигата, както и от френската Лига 1 и италианската Серия А. Байерн пък вече обяви, че ще се раздели и с още един свой играч през лятото - Леон Горетцка.
