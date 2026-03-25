  3. От Байерн отхвърлиха каквато и да е възможност да се разделят с Олисе

От Байерн отхвърлиха каквато и да е възможност да се разделят с Олисе

  • 25 март 2026 | 11:49
Ръководството на Байерн (Мюнхен) отхвърли категорично слуховете, че може през лятото да продаде звездата си Майкъл Олисе. Интерес към френското крило не липсва, като вече се заговори, че той попада в плановете на Реал Мадрид и Ливърпул през летния трансферен прозорец.

Изпълнителният директор на Байерн (Мюнхен) Ян-Кристиан Дреесен и спортният директор Макс Еберл обаче бързо охладиха тези амбиции и наблегнаха, че няма никакъв шанс баварците да се разделят с Олисе. “Без значение кой клуб се опитва да го привлече, всеки, който играе за Байерн знае какво има тук”, заяви Дреесен. “Не губим време за това. Той е играч на Байерн и има всички възможности тук, които топ играчите биха могли да си пожелаят. Майкъл има договор с нас до 2029 г., без клауза за освобождаване – спокойни сме”, каза пък Еберл, като и двамата бяха цитирани от “Билд”.

Наскоро се появиха слухове, че Реал Мадрид бил готов да предложи близо 160 млн. евро за Олисе. С напускането на Мохамед Салах пък френското крило се споменава като една от най-желаните опции за заместник на египтянина в Ливърпул.

Според медиите в Германия обаче самият Олисе се чувства много комфортно в Мюнхен, където е наел луксозната вила на бившия играч на Байерн Жером Боатенг в предградието Грюнвалд.

Ливърпул избира между трима за заместник на Салах
Ливърпул избира между трима за заместник на Салах

Французинът прави страхотен втори сезон в баварския гранд, след като пристигна през 2024 г. от Кристъл Палас. Олисе има цели 16 гола и 27 асистенции в общо 39 мача на Байерн във всички турнири дотук.

Снимки: Imago

