От Байерн отхвърлиха каквато и да е възможност да се разделят с Олисе

Ръководството на Байерн (Мюнхен) отхвърли категорично слуховете, че може през лятото да продаде звездата си Майкъл Олисе. Интерес към френското крило не липсва, като вече се заговори, че той попада в плановете на Реал Мадрид и Ливърпул през летния трансферен прозорец.
Изпълнителният директор на Байерн (Мюнхен) Ян-Кристиан Дреесен и спортният директор Макс Еберл обаче бързо охладиха тези амбиции и наблегнаха, че няма никакъв шанс баварците да се разделят с Олисе. “Без значение кой клуб се опитва да го привлече, всеки, който играе за Байерн знае какво има тук”, заяви Дреесен. “Не губим време за това. Той е играч на Байерн и има всички възможности тук, които топ играчите биха могли да си пожелаят. Майкъл има договор с нас до 2029 г., без клауза за освобождаване – спокойни сме”, каза пък Еберл, като и двамата бяха цитирани от “Билд”.
Наскоро се появиха слухове, че Реал Мадрид бил готов да предложи близо 160 млн. евро за Олисе. С напускането на Мохамед Салах пък френското крило се споменава като една от най-желаните опции за заместник на египтянина в Ливърпул.
Според медиите в Германия обаче самият Олисе се чувства много комфортно в Мюнхен, където е наел луксозната вила на бившия играч на Байерн Жером Боатенг в предградието Грюнвалд.
Французинът прави страхотен втори сезон в баварския гранд, след като пристигна през 2024 г. от Кристъл Палас. Олисе има цели 16 гола и 27 асистенции в общо 39 мача на Байерн във всички турнири дотук.
