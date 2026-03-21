Байерн 0:0 Унион, голям пропуск на Хари Кейн

  21 март 2026 | 16:30
Байерн 0:0 Унион, голям пропуск на Хари Кейн

Отборите на Байерн (Мюнхен) и Унион (Берлин) играят при 0:0 в среща от 27-ия кръг на Бундеслигата.

Шампионите имат солиден аванс на върха и вървят към нова титла. В същото време Унион е девети, но по-рано през сезона, при своето домакинство, за малко на надвие баварците. Двубоят в столицата тогава завърши 2:2 с изравнителен гол на Хари Кейн в последната минута. Този сезон Унион и Байерн се срещнаха още веднъж - в турнира за Купата на Германия, като баварците надделяха с 3:2 като гости.

Майкъл Олисе и Кимих се завръщат в стартовия състав на Байерн, след като бяха наказани срещу Аталанта. Луис Диас и Николас Джаксън пък сега са аут заради червените си картони от миналия кръг в Бундеслигата. Наказан, но за натрупани жълти картони е и Йонатан Та. Александър Павлович е усетил болки в бедрото и е извън групата

Неочаквано още в третата минута единият от централните защитници на Байерн - Дайо Упамекано, получи жълт картон за нарушение в центъра.

Първата възможност за гол пред домакините дойде в деветата минута, но тогава малко не достигна на Кейн да засече подаване на Олисе.

Последва обаче скучен период, в който независимо че баварците почти не даваха топката на съперника, те така и не стигхаха до чисти положения. В 29-ата Ленарт Карл удари греда, но пък се оказа, че при акцията е имало засада.

Десет минути по-късно Хари Кейн направи нетипичен за себе си сериозен пропуск от няколко метра, след като не уцели вратата под ъгъл.

