  Sportal.bg
  Байерн (Мюнхен)
  • 27 март 2026 | 19:03
Байерн ще се раздели с португалски национал

Португалският национал Рафаел Герейро ще напусне Байерн Мюнхен така, както се присъедини към германския клуб - със свободен трансфер, съобщава изданието 4-4-2.com, позовавайки се на италианския журналист Мирко Ди Натале. Според него изтичащият договор на 32-годишния футболист няма да бъде подновен. Въпреки че наскоро старши треньорът Венсан Компани увери, че Герейро остава „важна част от отбора“ и бъдещите планове за него се обсъждат вътрешно, решение изглежда вече е взето. През настоящия сезон Рафаел Герейро е записал 23 мача за Байерн Мюнхен, записвайки 4 гола и 3 асистенции. Интерес към опитния футболист вече проявяват други клубове от Бундеслигата, както и от френската Лига 1 и италианската Серия А.

Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

  • 27 март 2026 | 17:11
  • 1789
  • 0
Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

  • 27 март 2026 | 16:57
  • 11430
  • 4
В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

  • 27 март 2026 | 16:54
  • 1671
  • 0
ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

  • 27 март 2026 | 16:07
  • 1003
  • 0
Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

  • 27 март 2026 | 16:06
  • 741
  • 0
Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

  • 27 март 2026 | 15:26
  • 1286
  • 1
Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 30154
  • 97
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 174655
  • 369
11-те на Гибралтар (U21) и България (U21)

11-те на Гибралтар (U21) и България (U21)

  • 27 март 2026 | 18:57
  • 1965
  • 1
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 51840
  • 86
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 24223
  • 34
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 15540
  • 26