Байерн ще се раздели с португалски национал

Португалският национал Рафаел Герейро ще напусне Байерн Мюнхен така, както се присъедини към германския клуб - със свободен трансфер, съобщава изданието 4-4-2.com, позовавайки се на италианския журналист Мирко Ди Натале. Според него изтичащият договор на 32-годишния футболист няма да бъде подновен. Въпреки че наскоро старши треньорът Венсан Компани увери, че Герейро остава „важна част от отбора“ и бъдещите планове за него се обсъждат вътрешно, решение изглежда вече е взето. През настоящия сезон Рафаел Герейро е записал 23 мача за Байерн Мюнхен, записвайки 4 гола и 3 асистенции. Интерес към опитния футболист вече проявяват други клубове от Бундеслигата, както и от френската Лига 1 и италианската Серия А.

