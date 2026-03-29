  3. Дано Кейн да остане в Байерн и след 2027 година, надява се Хьонес

Дано Кейн да остане в Байерн и след 2027 година, надява се Хьонес

  • 29 март 2026 | 12:43
Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес се надява, че Хари Кейн ще удължи договора си с германския клуб и ще играе за шампионите в Бундеслигата и след 2027 година.

„Това би било мечта. Той не използва клаузата си за освобождаване, което вече означава, че ще остане тук поне до лятото на 2027-а“, заяви Хьонес пред списание “Кикер”.

„Това, което чувам и усещам, е, че той и семейството му се чувстват изключително комфортно тук. Но никога не се знае кога ще дойде някой саудитски отбор и ще сложи големите пари на масата“, продължи той.

От трансфера си от Тотнъм през 2023 година Кейн отбеляза 133 гола в 136 мача за Байерн. През настоящия сезон в Бундеслигата английският нападател натрупа 33 гола в 27 срещи.

„Той е перфектен футболист, който се грижи за тялото си. Все още може да играе на това ниво в продължение на три - четири години“, смята Хьонес.

Хари Кейн е добър пример за подражание за младите играчи. Възхищават му се. Можем само да се гордеем, че го имаме в състава“, добави Ули Хьонес, цитиран от БТА.

Ули Хьонес: Днес бих дал и 150 милиона за Хари Кейн
