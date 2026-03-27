Мусиала поднови тренировки на базата на Байерн

Джамал Мусиала се завърна на тренировъчните игрища на германския гранд Байерн (Мюнхен) за първи път от усложненията в травма на глезена, получени по време на срещата с Аталанта в Шампионската лига 10 март.



23-годишният нападател направи индивидуална тренировка с топка на клубната база тази сутрин", уточниха от лидерите в Бундеслигата.

Мусиала не попадна в състава на Германия за мартенските контроли, които ще бъдат срещу Швейцария в петък и срещу Гана в понеделник.



Следващият мач на Байерн е на 4 април срещу Фрайбург, а три дни по-късно е първият четвъртфинал в Шампионската лига срещу Реал Мадрид.