  • 15 дек 2025 | 07:59
  • 674
  • 0
Кристиано Роналдо става акционер в Ал-Насър

Беше декември 2022 г., когато Кристиано Роналдо се договори с Ал-Насър и оттогава играе за саудитския отбор, който води към титлата в Саудитска Арабия. Сега изглежда, че CR7 започва сериозно да мисли за живота след футбола, тъй като е на 41 години.

Сред плановете му е и възможността да стане акционер в клуба, за който играе, с голям процент. Както съобщи вестник Sport, позовавайки се на уебсайта 365Scores, португалската суперзвезда ще придобие 15% от акциите на Ал-Насър, който пристъпва към съответното разпределение на своите акции.

Сделката ще възлезе на около 50 милиона евро, а процентът на Роналдо може да се увеличи, ако той продължи да живее в Саудитска Арабия след изтичането на договора му!

