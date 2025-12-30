Популярни
  Артета притеснен за Гьокереш: Искаме той да вкарва

Артета притеснен за Гьокереш: Искаме той да вкарва

  • 30 дек 2025 | 01:56
Артета притеснен за Гьокереш: Искаме той да вкарва

Откакто се завърна от контузия в края на ноември, преди месец, Виктор Гьокереш е отбелязал само един гол в седем мача за Арсенал и то от дузпа, която донесе победата на отбора му срещу Евертън (1:0) в Ливърпул. Шведският нападател отново не успя да се разпише в последния мач, при домакинството на Брайтън (2:1), а Микел Артета призна, че започва да се притеснява от головата суша на лятното си попълнение, което не е вкарвало от игра от 1 ноември 2025 г.

„Да [притеснен съм], защото искаме той да вкарва. Очевидно той имаше няколко възможности [срещу Брайтън], няколко отлични позиции, но топката не стигна до него, така че... трябва да продължава да опитва, това е единственият начин“, каза испанският треньор на пресконференция, като приписа част от вината и на съотборниците му, които не са подавали топката на бившия играч на Спортинг в най-добрите условия, въпреки някои пропуснати възможности.

Гьокереш ще има нова възможност да се разпише преди края на годината, в двубоя срещу Астън Вила, трети в класирането, на Емирейтс този вторник. „Артилеристите“ се стремят да завършат 2025 г. с победа и на върха на таблицата, но „виланите“ записаха 11-а поредна победа на Стамфорд Бридж и искат да продължат да мечтаят.

Снимки: Gettyimages

