Контузените в Арсенал станаха 11

Пиеро Инкапие и Мартин Субименди са съответно 10-ият и 11-ият футболист на Арсенал, които бяха освободени от ангажиментите на националните си отбори заради различни проблеми. Испанската федерация изтъкна като причината за освобождаването на халфа “дискомфорт в дясното коляно”. Решението изглежда по-скоро като предпазна мярка, но тепърва медицинският щаб на Арсенал ще прегледа Субименди.

Инкапие се контузи в 70-ата минута на срещата между Еквадор и Мароко и бе принудително заменен, след което също бе освободен да се прибере в Лондон.

Преди това Деклан Райс и Букайо Сака напуснаха лагера на Англия в събота, а Нони Мадуеке получи контузия в коляното още по време на контролата с Уругвай. В началото на паузата Еберечи Езе, Габриел Магаляеш и Уилям Салиба отпаднаха от съставите на съответните национални отбори заради контузии. Подобна бе ситуацията и с Леандро Тросар и Юриен Тимбер. Мартин Йодегор също все още се възстановява от контузия и поради тази причина не игра за Норвегия.

Следващият мач на Арсенал е на 4 април срещу Саутхамптън за ФА Къп, като преди това Микел Артета ще даде подробности за това колко от тези играчи реално за застрашени да отсъстват.

Снимки: Imago