Нони Мадуеке е поредният играч на Арсенал с контузия

Нони Мадуеке е поредният играч на Арсенал, който получава контузия в последните дни. 24-годишното крило започна като титуляр за Англия във вчерашната контрола с Уругвай, но при опит да стреля бе блокиран, след което Родриго Агире падна лошо върху него. След като получи помощ, той се опита да продължи, но в крайна сметка бе заменен от звездата на Уест Хам Джаръд Боуен.

След двубоя Мадуеке бе забелязан в микс зоната с шина на левия крак. Все още от английската федерация не са обявили, че той ще напусне лагера на “трите лъва”, но най-вероятно това ще се случи утре. В Арсенал пък ще се надяват Мадуеке да бъде готов за първия мач след паузата, който е 1/4-финалният сблъсък за ФА Къп срещу Саутхамптън.

В последните дни Габриел Магаляеш, Уилям Салиба, Еберечи Езе и Леандро Тросар отпаднаха от лагерите на съответните си национални отбори заради различни проблеми. Юриен Тимбер и Мартин Йодегор също все още се възстановяват.

Следвай ни:

Снимки: Imago