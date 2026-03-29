Още проблеми за Артета, Райс и Сака се прибраха с травми от националния отбор

По-рано днес стана ясно, че Томас Тухел е освободил цели осем футболисти от лагера на Англия, които ще могат да се приберат по-рано в клубните си отбори. Сред тях са трима футболисти на основния претендент за титлата Арсенал, който води в класирането и това са Нони Мадуеке, Деклан Райс и Букайо Сака.

Бившето крило на Челси получи травма по време на двубоя с Уругвай и бе заменен от Джаред Боуен. Днешната английска преса обаче носи още лоши новини за “артилеристите”, след като стана ясно, че и другите двама Райс и Сака също са освободен поради контузии. Засега не е ясно какво е тяхното състояние, като предположенията са, че двамата имат по-скоро лек дискомфорт и от лагера на националния отбор са взели решение превантивно да ги освободят.

Нони Мадуеке е поредният играч на Арсенал с контузия

Райс и Сака ще се завърнат веднага на клубната база, където ще преминат тестове с лекарите на клуба и ще се прецени тяхното състояние. Мениджърът на тима Микел Артета има цял куп проблеми за решаване, след като само в последните дни поради различни проблеми от лагерите на своите национални отбори отпаднаха Габриел Магаляеш, Уилям Салиба, Еберечи Езе и Леандро Тросар. Юриен Тимбер и Мартин Йодегор все още се възстановяват от своите контузии. Арсенал гостува на Саутхамптън в мач от 1/4-финалите за ФА Къп следващата събота вечер.

Снимки: Gettyimages