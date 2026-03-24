Селекционерът на Дания разкри колко близо е Йодегор до завръщане в игра

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор е “на крачка” от завръщането си в игра. Халфът не е играл от средата на февруари, когато получи контузия в коляното по време на равенството с Брентфорд. Според селекционера на Норвегия Стале Солбкакен Йодегор може да се завърне в игра още за първия мач на “топчиите” след паузата за националните отбори. Това е гостуването на Саутхамптън от 1/4-финалите на ФА Къп.

“Остават три седмици, докато Арсенал ще играе отново. Или две седмици и половина. Мисля, че за Мартин трябва да бъде цел да бъде в отбора тогава. Това е постижимо. Няма причина той да пътува за нас. Трябва да тренира. Ако иска да използва почивен ден, за да дойде тук, е добре дошъл. Но това не е нещо, което сме планирали. Той е много разочарован и ядосан, защото не е играл за националния отбор, откакто победихме Молдова с 11:1. Не беше на терена срещу Израел, Естония и Италия. Ясно е, че боли”, заяви Солбакен.