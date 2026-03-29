Микел Оярсабал - много повече от обикновен голмайстор

Представянето на Микел Оярсабал с националния отбор на Испания е наистина изумително. Въпреки че мислите му би трябвало да са насочени към финала за Купата на краля, който неговият Реал Сосиедад ще играе на 18 април срещу Атлетико Мадрид, миналия петък той изнесе истинска лекция срещу Сърбия (3:0) на „Естадио де ла Серамика“. С двата си гола Оярсабал влезе в топ 10 на голмайсторите в историята на испанския национален отбор.

С общо 24 попадения той изравни Феран Торес, а следващата му цел е не кой да е, а легендарният Бутрагеньо, който има 25 гола. Напълно достижими изглеждат и Фернандо Мориентес (27) и Фернандо Йеро (29). Пред него в класацията остават Давид Силва (35), Алваро Мората (37), Торес (38), Раул (44) и недостижимият Давид Вия с 59 гола. С тези попадения Оярсабал изпревари Хулио Салинас (22) и стана най-резултатният баски футболист в историята на испанския национален отбор.

Но постиженията му не спират дотук. Само един играч в историята, отново Давид Вия (6), е успявал да се разпише в повече поредни мачове за „Ла Фурия“ от Оярсабал. Със своите пет последователни срещи с гол той изравни рекорди на величия като Сара и Кубала. В последните си десет мача за националния тим той е отбелязал впечатляващите единадесет попадения.

Вече записал името си в историята с победния гол срещу Англия на финала на Евро 2024, малцина предричаха такава главна роля за нападателя на Реал Сосиедад. Дълго време той играеше като крило по двата фланга, докато, притиснат от обстоятелствата, Луис де ла Фуенте не реши да го използва като централен нападател – позиция, на която го беше пробвал спорадично и в младежкия национален отбор до 21 години. Времето доказа правотата на селекционера, защото капитанът на Реал е много повече от обикновен голмайстор. Той притежава изключително чувство за колективна игра, което му позволява да бъде първият, който пресира съперника, без да е необходимо да бъде експлозивен играч.

Оярсабал започна да се утвърждава още при Луис Енрике. Той взе участие във всички мачове на Евро 2021, като изигра решаваща роля на осминафиналите с гол в продълженията срещу Хърватия, а на четвъртфиналите срещу Швейцария реализира решителната дузпа, която класира Испания напред. След като претърпя тежка контузия, Де ла Фуенте изчака пълното му възстановяване, преди да го повика отново. Подобно на предшественика си, той също искаше да го види в действие на терена. С по-голямо или по-малко участие, Оярсабал игра във всички мачове на Евро 2024, увенчавайки представянето си с победния гол срещу Англия.

Окончателното му утвърждаване като „деветка“ на националния отбор дойде в реванша от четвъртфиналите на Лигата на нациите срещу Холандия през март миналата година. С два гола и страхотно представяне на „Местайя“, той показа, че е играч, който може би не изпъква с едно конкретно качество, но е отличен в почти всичко. Единадесетте гола в последните десет мача го утвърждават, поне за момента, като основен нападател за предстоящото Световно първенство.

Неговата игра обаче надхвърля просто отбелязването на голове. Прочитът му на играта е присъщ на малцина привилегировани. На 28 години, с визитка, включваща Купа на краля, европейска титла до 21 години и такава с мъжкия отбор, го очаква невероятен край на сезона: финал за Купата на краля и участие на Световно първенство. Той винаги е имал признанието на футболните специалисти, но сега получава и това на феновете, което също е от голямо значение.



ХУАН ХИМЕНЕС, "АС"

