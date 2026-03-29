Престижно: Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Испания - Египет

  • 29 март 2026 | 18:55
Един от най-добрите български съдии в последните години Георги Кабаков ще бъде главен съдия на контролата между Испания и Египет. Двубоят ще се проведе във вторник (31 март) от 22:00 часа на стадион “РСДЕ” в Барселона.

Испания писа лесна "тройка" на Сърбия във Виляреал

40-годишният пловдивчанин за първи път в кариерата си ще ръководи мач на актуалния европейски шампион. Кабаков вече е свирил на испанците до 19 и 21 години. Пред българина се открива възможността да води мач на млад талант №1 в света Ламин Ямал, ако той не бъде запазен, каквото желание изразиха от клубния му отбор преди дни.

Асистенти на Георги Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а съдия №1 на България за 2025 година - Радослав Гидженов, ще бъде четвърти рефер на мача.

