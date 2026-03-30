Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец следи български национал

Лудогорец следи български национал

  • 30 март 2026 | 09:35
  • 2292
  • 2
Лудогорец следи български национал

В Лудогорец вече работят усилено по лятната си селекция. И в нея влиза името на един национал. "Орлите" са се насочили към Фабиан Нюрнбергер.

В момента той е част от Дармщат, но все още не е подписал нов договор с клуба. Настоящият му изтича в края на сезона и в момента той е свободен да води разговори и с други отбори. "Мач Телеграф" твърди, че шампионите са се възползвали от тази възможност и са влезли в контакт с него.

Нюрнбергер може да играе и като ляв бек, и като ляв халф. В защита Пер-Матиас Хьогмо разполага с двама играчи на този пост – Антон Недялков и Винисиус Ногейра. Напред обаче не може да се каже същото.

Фабиан е на 26 години и в момента е оценен на 1,5 млн. евро. Лудогорец обаче ще си ги спести, ако успее да се разбере с него и да изпревари другите клубове, които проявяват интерес.

Досега Нюрнбергер не е играл у нас, а в Германия се е подвизавал за Нюрнберг и Дармщат. През този сезон има 17 мача за "синьо-белите" във Втора Бундеслига. В тях е отбелязал 2 гола и е дал 2 асистенции.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Водещи Новини

