Лудогорец следи български национал

В Лудогорец вече работят усилено по лятната си селекция. И в нея влиза името на един национал. "Орлите" са се насочили към Фабиан Нюрнбергер.

В момента той е част от Дармщат, но все още не е подписал нов договор с клуба. Настоящият му изтича в края на сезона и в момента той е свободен да води разговори и с други отбори. "Мач Телеграф" твърди, че шампионите са се възползвали от тази възможност и са влезли в контакт с него.



Нюрнбергер може да играе и като ляв бек, и като ляв халф. В защита Пер-Матиас Хьогмо разполага с двама играчи на този пост – Антон Недялков и Винисиус Ногейра. Напред обаче не може да се каже същото.



Фабиан е на 26 години и в момента е оценен на 1,5 млн. евро. Лудогорец обаче ще си ги спести, ако успее да се разбере с него и да изпревари другите клубове, които проявяват интерес.

Досега Нюрнбергер не е играл у нас, а в Германия се е подвизавал за Нюрнберг и Дармщат. През този сезон има 17 мача за "синьо-белите" във Втора Бундеслига. В тях е отбелязал 2 гола и е дал 2 асистенции.