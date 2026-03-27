България се изправя срещу Соломоновите острови, на живо от Индонезия с екипа на Sportal.bg преди историческия сблъсък
Лудогорец готви чистка през лятото

  • 27 март 2026 | 09:18
Лудогорец се готви за решителната част от кампанията и докрай ще преследва Левски в битката за титлата. Но докато спортно-техническият щаб се е концентрирал върху подобряването на физическото и тактическото състояние на тима, то шефовете вече гледат към следващия сезон, пише “Тема спорт”. И след края на този ще трябва да взимат тежки решения, базирани и на това дали за 15-и пореден път ще бъдат грабнати златните медали, или в клуба ще изпитат усещането какво е да не си шампион.

Идва ли краят на хегемонията на Лудогорец?

Разградчани проспаха есенния дял и затова в момента изостават на 9 точки от Левски. В него, а и през пролетта доста играчи разочароваха и с някои предстои време разделно. Освежаване на състава и вдигане на класата е задължително, а парадоксалното е, че двама от играчите, които през есента удължиха договорите си с клуба, в момента са с периферна роля. Това са вратарят Серджио Падт и фланговият нападател Бърнард Текпетей. Нидерландецът Падт загуби битката за титулярно място с германеца Хендрик Бонман и не е изключено през лятото да се върне в родината си. Текпетей също изпадна от състава и рядко започва като титуляр, дори в тима да има проблеми. Към него има интерес от гръцкия АЕК и подобна сделка може да бъде осъществена.

От тима със сигурност си тръгва нападателят Матеус Машадо. Бразилецът дойде през лятото, но преди него в подреждането на треньора Пер-Матиас Хьогмо за върха на атаката са Квадво Дуа, Руан Крус и дори разочаровалият тотално Ерик Биле. Бъдещето на последния също е несигурно.

Раздяла може да очаква и централният защитник Оливие Вердон, който е с изтичащ договор. Засега няма информация да е получил нов.

