Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
Гръцки гранд се пазари с Лудогорец за Текпетей

Лидерът в Гърция АЕК се пазари за крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей. В средата на март гръцките и африканските медии обявиха, че прицелилият се в титлата "жълто-черен" тим иска да привлече 28-годишния ганаец през лятото. Желанието на клуба е да приключи сделката бързо след отварянето на летния трансферен прозорец и за целта са започнати преговори.

В южната ни съседка разкриха, че разградчани са обявили 5 милиона евро откупна цена, но АЕК в момента води разговори за намаляването ѝ. Атинският гранд е оптимист, че ще успее да свали исканата сума и ще може да привлече Текпетей след края на сезона.

АЕК на Мартин Георгиев се прицели в Текпетей

Желанието крилото да премине при "жълто-черните" е лично на треньора Марко Николич. Сръбският специалист високо оценява качествата на африканеца и смята, че ще бъде отлично попълнение за тима в атаката на евротурнирите през лятото. Ако Бърнард премине в АЕК, то той ще се събере с българския национал Мартин Георгиев, който бе привлечен от Славия през зимата. Атинският гранд в момента води с две точки пред втория Олимпиакос и с три на ПАОК на Кирил Десподов в битката за титлата, като в гръцката Суперлига вече започнаха плейофите.

Текпетей подписа нов договор с Лудогорец в края на ноември 2025-а, след като предишният му контракт изтичаше след края на сезона. Няма да е изненадващо, ако той пожелае да бъде продаден. Причината е, че не е твърд титуляр при Пер-Матиас Хьогмо. Норвежкият треньор предпочита да използва Кайо Видал и Ерик Маркус на двата фланга, като дори в последните мачове там действаше и Петър Станич заради контузията на първия. През кампанията 28-годишният ганаец изигра 27 двубоя във всички турнири, в които вкара пет гола и направи шест асистенции.

