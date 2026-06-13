Черно море пробва да вземе младежки национал

Черно море все още не е започнал своята подготовка, но на „Тича“ усилено работят по лятната си селекция. Конкуренцията на вратарския пост има нужда от подсилване, тъй като към момента Кристиан Томов няма равностоен заместник.

На „Тича“ имат интерес към стража на Лудогорец II Дамян Христов, който вече има опит в професионалния футбол. Той прекара няколко сезона в дублиращия отбор на Лудогорец като там е основен избор на вратата при Тодор Живондов. Христов също има 8 мача в Първа лига като дори бе на вратата в загубения финал за Купата на България срещу Ботев Пловдив през 2024. Стражът на Лудогорец II има 113 мача във втора лига, както и 17 двубоя за младежкия национален отбор на България.

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