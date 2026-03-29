Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

Отборите на Лудогорец и Фарул (Констанца) играят при резултат 1:1 в контрола в Разград. Бернард Текпетей (15) беше точен за домакините, а Денис Алибец (17) изравни.

В 4-ата минута стражът на гостите Александру Бузбучи изби в корнер опасен удар на Алберто Салидо. Три минути по-късно топката стигна с доза късмет до Ерик Биле след центриране от корнер. Котдивоарецът не успя да нанесе хубав удар от близка дистанция и вратарят улови.

В 9-ата минута Йонуц Виня стреля силно от далечна дистанция, който принуди Серджио Падт да се намесва.

В 15-ата минута Лудогорец стигна до красив гол. Центриране на Сон в наказателното поле намери Ивайло Чочев, който свали топката с гърди към свободния Бернард Текпетей, а африканският футболист с шут от движение опъна мрежата на гостите.

Румънският тим бързо изравни чрез бившия футболист на Интер Денис Алибец. Той беше оставен непокрит на далечната греда и с хубав удар след центриране отляво се разписа за 1:1.

Последваха два шута на Алберто Салидо и Бернард Текпетей, които не завършиха с гол.

ЛУДОГОРЕЦ - ФАРУЛ 1:1

1:0 Бернард Текпетей (15)

1:1 Денис Алибец (17)

Стартови състави:

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 3. Антон Недялков, 17. Сон, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 7. Алберто Салидо, 37. Бернард Текпетей, 29. Ерик Биле;

Фарул: 1. Александру Бузбучи, 93. Стив Фуртадо, 5. Стефан Дуцу, 15. Богдан Циру, 11. Кристиан Ганя, 22. Дан Сирбу, 8. Йонуц Виня, 20. Едуард Радаславеску, 71. Разван Танаса, 25. Йован Маркович, 7. Денис Алибец.