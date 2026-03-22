Чочев: Шансовете ни за титлата намаляват, но ще се борим докрай

Звездата на Лудогорец Ивайло Чочев говори пред репортерите си след церемонията "Футболист на годината" в София. Атакуващият играч на "орлите" беше избран за номер 2 в анкетата на спортните журналисти.

Чочев остави зад себе си звезди на Лудогорец и ЦСКА

"Изключително съм радостен да спечеля за най-добър полузащитник сред толкова силни футболисти. А за футболист номер 2 - за мен е чест. Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че напредвам с годините (смее се). Лудогорец ме задължава да показвам най-доброто от себе си.

Шансовете ни намаляват, колкото по-малко мачове остават, но не сме се отказали, всеки мач излизаме за победа, накрая ще видим докъде ще ни стигнат силите. Мачовете с ЦСКА за купата ще ни държат в кондиция, трябва да покажем най-доброто от себе си. Голмайсторският приз не ми е толкова важен, за мен е най-важно отборът да побеждава. Има още доста мачове, да се надяваме, че ще продължа да вкарвам не само от дузпи", каза с усмивка Ивайло Чочев.