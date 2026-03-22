Чочев: Шансовете ни за титлата намаляват, но ще се борим докрай

  • 22 март 2026 | 20:53
Звездата на Лудогорец Ивайло Чочев говори пред репортерите си след церемонията "Футболист на годината" в София. Атакуващият играч на "орлите" беше избран за номер 2 в анкетата на спортните журналисти.

Чочев остави зад себе си звезди на Лудогорец и ЦСКА

"Изключително съм радостен да спечеля за най-добър полузащитник сред толкова силни футболисти. А за футболист номер 2 - за мен е чест. Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че напредвам с годините (смее се). Лудогорец ме задължава да показвам най-доброто от себе си.

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Шансовете ни намаляват, колкото по-малко мачове остават, но не сме се отказали, всеки мач излизаме за победа, накрая ще видим докъде ще ни стигнат силите. Мачовете с ЦСКА за купата ще ни държат в кондиция, трябва да покажем най-доброто от себе си. Голмайсторският приз не ми е толкова важен, за мен е най-важно отборът да побеждава. Има още доста мачове, да се надяваме, че ще продължа да вкарвам не само от дузпи", каза с усмивка Ивайло Чочев.

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1946
  • 2
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 4669
  • 12
Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 1287
  • 2
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1720
  • 1
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63932
  • 470
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1642
  • 1
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 6392
  • 17
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 33309
  • 88
Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

  • 22 март 2026 | 20:18
  • 5075
  • 13
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63932
  • 470
Божидар Саръбоюков с нов блестящ скок, нашето момче продължава да води в класирането!

  • 22 март 2026 | 21:05
  • 5531
  • 4
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 19251
  • 96