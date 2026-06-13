Бала раздаде автографи на десетки фенове на специалното събитие 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Десетки фенове се събраха в Vivacom Art Hall в София, за да се срещнат с Красимир Балъков и получат автограф или снимка с големия плеймейкър. Срещата бе част от тридневното събитие 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO между 12 и 14 юни, което също така представи голяма експозиция от фланелки и множество артефакти от кариерата на Бала.

Много артефакти от кариерата на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Уникалната експозиция от автентични мачови фланелки и предмети от бляскавата кариера на Красимир Балъков е предоставена от Bulgarian Football Shirts. Събитието се организира съвместно от Sportal.bg и Digital ID"

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