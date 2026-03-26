Бивша перла на ЦСКА и Лудогорец се завърна по родните терени

Бившият футболист на ЦСКА, Лудогорец, Ботев (Пловдив) и Берое Абел Анисе отново заигра футбол в България. Седемкратният шампион на страната ни направи дебюта си за Team Goze в аматьорската минифутболна лига - БАМФ. Неговият отбор обаче загуби с 5:7 от Елит. Въпреки това Анисе призна, че е доволен от играта и целта му е да поддържа форма.

“Загубихме мача. Исках да поиграя малко с приятели. Професионално или с приятели така, винаги за мен е добре. Искам да има емоция и да поддържам форма. Няма разлика между малкия и големия терен. Всеки професионален футболист трябва да може да играе на голям терен. Сега играем на малък, но ако всеки играе сериозно, е добре. Малко по-интензивно е на малък терен, защото топката върви много бързо, по-тясно е. Това е нормално.

Най-хубавият ми спомен може би е на “Сантиаго Бернабеу” с Лудогорец. Никога не губя форма. Ако знаеш как да риташ топката, няма значение дали си на малък, или голям терен”, заяви Анисе.