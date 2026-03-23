Лудогорец уреди контрола с румънци

Лудогорец ще играе приятелски мач с румънския елитен Фарул (Констанца) идния уикенд заради прекъсването в клубните първенства. Двубоят е в неделя (29 март) от 14:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена".

Контролната е открита за фенове при свободен вход. Привържениците на "орлите" ще бъдат настанени в сектор B.

След подновяването на шампионата в efbet Лига разградчани посрещат ЦСКА 1948. Към момента отборът на Пер-Матиас Хьогмо изостава на 9 точки от лидера в класирането Левски.