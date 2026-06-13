ЦСКА 1948 дава играчи на два отбора от efbet Лига

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви четири трансферни новини. Две от тях са свързани с футболисти на "червените", които ще бъдат пратени под наем в други отбори от efbet Лига. Садио Дембеле ще играе като преотстъпен в Спартак (Варна), а Адама Траоре - в Арда.

Полузащитникът Луан пък се разделя с клуба, а очакваният дефанзивен халф Ектор Куеляр ще се присъедини към своите нови съотборници директно в Банско, където тимът провежда първата част от предсезонната си подготовка.

ЦСКА 1948 представи французин

"Трансферни лакърдии:



1. Луан Аугусто разтрогна с ЦСКА 1948 по взаимно съгласие и се прибира към Бразилия.

2. Садио Дембеле отива под наем в Спартак Варна

3. Адама Траоре отива под наем в Арда.

4. Хектор днес каца в София и в понеделник е на лагера в Банско … за ужас на броячите от Приполенд. Заграждайте го и него", написа Найденов във "Фейсбук".

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