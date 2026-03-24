Ивайло Чочев в топ 100 при голмайсторите

С двата си гола срещу Спартак (Варна) футболист №2 на България за 2025 година Ивайло Чочев нахлу във вечния Топ 100 на стрелците.

Халфът на Лудогорец има вече 71 попадения, с които разделя 97-ата позиция в класацията с Христо Марашлиев. Това бяха и първите му голове във вратата на "соколите". Най-често той се е разписвал срещу Ботев (Враца) – 8 пъти в 12 мача за първенство, 7 пъти срещу Арда, 6 – срещу Локо (Сф), по 5 – срещу Берое и Септември, по 4 – срещу Локо (Пд), Ботев (Пд), Лудогорец и Пирин, по 3 – срещу ЦСКА, Славия, Хебър и ЦСКА 1948, по 2 – срещу Левски, Монтана и вече Спартак.

Първият му гол е срещу Ловеч на 23 септември 2013 година при домакинската победа на ЦСКА с 1:0, когато в стартовия състав на гостите е сегашният му съотборник в Лудогорец Антон Недялков, както и настоящият старши треньор на Локо София Станислав Генчев.