Женският отбор на Лудогорец вдигна шампионската купа

Женският отбор на Лудогорец получи шампионската купа и златните медали за първата си историческа титла в държавното първенство. Награждаването се състоя на стадион "Хювефарма Арена" след победата с 4:1 над Локомотив (Стара Загора) в последния мач за сезона. Тимът на Христос Доков бе награден от мениджъра "Държавни първенства за жени" към БФС Дойчин Бахов.

Лудогорец е новият шампион на България при жените

"Изказвам искрената си благодарност към собствениците братя Домусчиеви, към спортния директор Георги Караманджуков, към ръководството на клуба и целия треньорски екип за тяхната подкрепа и професионална работа през годината, които бяха ключов фактор за постигането на този значим успех", заяви директорът "Девически и женски футбол" в Лудогорец Силвия Радойска.

За шампионките обаче сезонът все още не е приключил. На Лудогорец предстои полуфинал за Купата на България срещу Локомотив (Стара Загора). Отборът очаква и жребия за предварителните кръгове на Шампионската лига, който ще бъде изтеглен в средата на юни.

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