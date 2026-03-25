  • 25 март 2026 | 17:13
Двама от Премиър лийг влизат в плановете на Манчестър Юнайтед за лятна селекция

Крилото на Евертън Илиман Ндиайе и левият защитник на Нюкасъл Люис Хол са попаднали в трансферните планове на Манчестър Юнайтед, твърди вестник “Мирър”. Двамата футболисти се вписват в наложената преди година трактовка от страна на шефовете на “Олд Трафорд”, че трябва да бъдат привличани млади и перспективни футболисти от Премиър лийг, които познават първенството и по този начин ще бъдат допускани по-малко скъпи трансферни провали, каквито имаше в миналото. Именно по този начин бяха избрани привлечените преди година Брайън Мбемо и Матеус Куня, което е оценявано като успешно.

Лявото крило на Евертън е вече втори сезон в клуба и прави много добро впечатление със своята експлозивност и техника. През настоящата кампания той е записал 6 гола и три асистенции в 25 двубоя в първенството и е оценяван на 50 милиона евро. Люис Хол се наложи като един от най-добре представящите се леви бекове в Премиър лийг и привлече вниманието на някои от големите клубове. На “Олд Трафорд” виждат в негово лице отличен заместник на Люк Шоу, чийто договор изтича през 2027 година и е много малко вероятно да бъде подновен. Той попадна и в разширения списък от 35 футболисти на Томас Тухел за предстоящите контроли на “трите лъва” с Уругвай и Япония.

Ръководството на “червените дяволи” продължава да избистря трансферните планове на клуба за предстоящото лято, макар че все още има пълна неяснота около това кой ще застане начело на 20-кратните шампиони. Там обаче вярват, че евентуално завръщане в Шампионската лига ще даде много повече възможности за работа на трансферния пазар, а повишаването на постъпленията ще позволи повече гъвкавост във финансово отношение.

Снимки: Gettyimages

