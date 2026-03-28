Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Легендите на Манчестър Юнайтед победиха с 5:3 тези на Саутхамптън на “Сейнт Мерис”. С този мач домакините отбелязаха 50-годишнината от финала за ФА Къп, в който през 1976-а надиграват Юнайтед с 1:0 на “Уембли”, въпреки че по това време “светците” играят във втора дивизия.

Като титуляр в състава на “червените дяволи” започна Димитър Бербатов, който остана на терена до самия край. Бившият голмайстор на Премиър лийг удари греда в самото началото и изпусна дузпа през второто полувреме, но предизвика аплодисменти с някои от типичните си елегантни отигравания, като с такова той изработи последния гол на своя отбор.

Иначе домакините поведоха след попадение на Лий Барнард. Юнайтед изравни след хубав удар на Фил Бардсли. Така завърши първото полувреме. В началото на втората част Фрейзър Кембъл направи пълен обрат след грешка на стража на домакините и удар от два метра. Рики Ламбърт изравни, след като засече на далечната греда перфектно центриране на Сам Маккуин. Малко по-късно Кембъл вкара и третия гол за гостите, след като получи от Валенсия и стреля, а вратарят на Саутхамптън отново не реагира добре. Последва дузпата, която Бербатов сам си спечели, но изпълни слабо и Форкаст спаси. Барнард направи 3:3 отблизо, след като получи от Рики Ламбърт. До края Дани Уебър и Фил Бардсли оформиха крайния резултат. Първият се разписа на празна врата след добър пробив на Кембъл. При последния гол Бербатов първо демонстрира изключителната си техника в близост до тъчлинията, а след това по страхотен начин изведе Уебър, който продължи Бардсли. Последният размени пасове с Гибсън и стреля за крайното 3:5.

Манчестър Юнайтед (стартов състав): Ван дер Гау, Бардсли, Йонсен, Браун, Симпсън, Гибсън, Джемба-Джемба, Валенсия, Уебър, Саха, Бербатов

Резерви: Пилкингтън, Джорджич, Пю, Кемпбъл