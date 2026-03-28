Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Легендите на Манчестър Юнайтед победиха с 5:3 тези на Саутхамптън на “Сейнт Мерис”. С този мач домакините отбелязаха 50-годишнината от финала за ФА Къп, в който през 1976-а надиграват Юнайтед с 1:0 на “Уембли”, въпреки че по това време “светците” играят във втора дивизия.

Като титуляр в състава на “червените дяволи” започна Димитър Бербатов, който остана на терена до самия край. Бившият голмайстор на Премиър лийг удари греда в самото началото и изпусна дузпа през второто полувреме, но предизвика аплодисменти с някои от типичните си елегантни отигравания, като с такова той изработи последния гол на своя отбор.

Иначе домакините поведоха след попадение на Лий Барнард. Юнайтед изравни след хубав удар на Фил Бардсли. Така завърши първото полувреме. В началото на втората част Фрейзър Кембъл направи пълен обрат след грешка на стража на домакините и удар от два метра. Рики Ламбърт изравни, след като засече на далечната греда перфектно центриране на Сам Маккуин. Малко по-късно Кембъл вкара и третия гол за гостите, след като получи от Валенсия и стреля, а вратарят на Саутхамптън отново не реагира добре. Последва дузпата, която Бербатов сам си спечели, но изпълни слабо и Форкаст спаси. Барнард направи 3:3 отблизо, след като получи от Рики Ламбърт. До края Дани Уебър и Фил Бардсли оформиха крайния резултат. Първият се разписа на празна врата след добър пробив на Кембъл. При последния гол Бербатов първо демонстрира изключителната си техника в близост до тъчлинията, а след това по страхотен начин изведе Уебър, който продължи Бардсли. Последният размени пасове с Гибсън и стреля за крайното 3:5.

Манчестър Юнайтед (стартов състав): Ван дер Гау, Бардсли, Йонсен, Браун, Симпсън, Гибсън, Джемба-Джемба, Валенсия, Уебър, Саха, Бербатов

Резерви: Пилкингтън, Джорджич, Пю, Кемпбъл

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 1751
  • 1
Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

  • 28 март 2026 | 16:52
  • 1928
  • 0
Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

  • 28 март 2026 | 16:09
  • 2778
  • 3
Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

  • 28 март 2026 | 15:41
  • 5790
  • 3
Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

  • 28 март 2026 | 15:21
  • 1846
  • 0
Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

  • 28 март 2026 | 14:51
  • 14692
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 21244
  • 181
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 38436
  • 290
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 19538
  • 17
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 19868
  • 8
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 13141
  • 17
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 15022
  • 26