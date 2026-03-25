Още един от фаворитите за нов треньор на Ман Юнайтед отпада от списъка

  • 25 март 2026 | 15:05
  • 1531
  • 4
Италианският специалист Роберто Де Дзерби вече не е сред основните кандидати за треньорския пост в Манчестър Юнайтед, твърди “Мирър”. Именно Де Дзерби заедно с още няколко треньори като Томас Тухел и Карло Анчелоти бяха спрягани от английската преса като основните имена в списъка на шефовете на “Олд Трафорд” за бъдещ треньор на клуба. Въпреки това от антуража на Де Дзерби са останали с впечатление, че италианецът е останал назад в списъка на 20-кратните шампиони в последно време, макар да не става ясна причината за това.

По-рано тази седмица стана ясно, че от Манчестър Юнайтед все още не са влизали в контакт с нито един от потенциалните си кандидати за мениджър. Това е значителен плюс за Карик, който впечатлява, откакто пое контрола в средата на януари. “Червените дяволи” в момента са водени от временния наставник Майкъл Карик, който пое отбора през януари, когато бе уволнен Рубен Аморим. Другите основни фаворити като Тухел и Анчелоти също отпаднаха като възможност да поемат “червените дяволи”. Германецът вече преподписа с Англия, а италианският специалист е начело на Бразилия и също се очаква да подпише нов контракт в близките седмици.

Сериозен интерес към бившия наставник на Марсилия в момента проявяват от Тотнъм и именно той е спряган за абсолютен фаворит за нов треньор на “шпорите”. Вчера дори се появи информация, че Де Дзерби е готов да подпише предварителен договор с лондончани, който се съдържа клауза за неговото обезсилване, ако “шпорите” изпаднат в Чемпиъншип.

Снимки: Gettyimages

