В Ман Юнайтед ще използват паузата за обмисляне на важни решения

Манчестър Юнайтед влиза в паузата за националните отбори с поглед, насочен към определяне на плановете си за бъдещето. „Червените дяволи“ заемат трето място в класирането на Премиър лийг, разполагайки със солиден аванс от седем точки пред шестия Челси, с което затягат хватката си около класиране за Шампионската лига. Тъй като финиширане в топ пет почти сигурно ще осигури място в елитния европейски турнир, Юнайтед може да започне да гледа отвъд настоящия сезон и да се съсредоточи върху следващата фаза от своето развитие.

Тази глътка въздух позволява на ключовите фигури в клуба да се заемат с няколко важни въпроса зад кулисите. Една от основните теми в дневния ред е мениджърската позиция. Ръководството продължава да оценява работата на Майкъл Карик, претегляйки дали неговото влияние и тактически подход заслужават да бъде оставен на поста за постоянно. Клубът все още следи и други имена, като са започнали първоначални проучвания относно интереса и възможността за привличане на специалисти като Юлиан Нагелсман, Роберто Де Дзерби и Андони Ираола. Въпреки това, първоначалният успех на Карик и последващият процес са основната тема на дискусиите.

Вниманието е насочено и към подновяването на договори, като приоритет е осигуряването на бъдещето на Коби Мейну и Хари Магуайър. Очаква се и по двата казуса да има напредък по време на паузата, като увереността, че ще бъдат постигнати споразумения, расте.

Може би най-вълнуващата новина е, че срещите, свързани с планирането на селекцията, също набират скорост. Юнайтед вече започва да съставя своя списък с цели за летния трансферен прозорец. Очаква се халфовата линия да бъде ключов фокус в това преустройство, като Бруно Гимараеш от Нюкасъл Юнайтед е последното име от Премиър лийг, свързвано с трансфер на „Олд Трафорд“. Засега източници омаловажават силата на тези слухове, но той се присъединява към нарастващ списък с опции, включващ Сандро Тонали, Карлос Балеба, Елиът Андерсън, Адам Уортън и Жоао Гомеш, докато клубът засилва търсенето на подкрепления.

Наред с целите си от местния пазар, Юнайтед проучва варианти в цяла Европа и извън нея, докато прецизира възможностите си за халфовата линия преди един изключително важен трансферен прозорец. Очаква се дискусиите по време на международната пауза да се съсредоточат върху това кои профили са реалистично достижими, като целта е да бъдат привлечени двама полузащитници, които да подсилят състава за следващия сезон.

Освен това, според информация на "Tribalfootball", Юнайтед е започнал да търси и играч за левия фланг, както и варианти за отбраната. Източниците сочат, че има ясна решимост тази възможност да бъде оползотворена максимално, като целите ще стават все по-амбициозни с оглед на завръщането в Шампионската лига, което вече е на хоризонта.

Снимки: Gettyimages