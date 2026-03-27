Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

  27 март 2026 | 10:28
  • 369
  • 0
Италианският халф Сандро Тонали коментира победата с 2:0 над Северна Ирландия в полуфинала на плейофите за Световното първенство през 2026 г. Полузащитникът на Нюкасъл откри резултата, а Мойс Кийн отбеляза втори гол за успеха.

„Сблъскахме се с демони от миналото в подготовката за този мач. Италия не се беше класирала за две световни първенства подред. Не можехме да не мислим за това. Не бих казал, че се страхувахме, но понякога тези поражения се връщат в съзнанието ни“, каза Тонали, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.

Италия ще се изправи срещу Босна и Херцеговина във финала на плейофите. Мачът ще се проведе на 31 март.

