  Капело за победата на Италия: Виках като полудял от дивана

Капело за победата на Италия: Виках като полудял от дивана

Капело за победата на Италия: Виках като полудял от дивана

Легендата Фабио Капело се изказа ласкаво за представянето на националния тим на Италия при успеха с 2:0 над Северна Ирландия в полуфинала между двата тима от плейофите в зона Европа за класиране на Мондиал 2026. “Адзурите” ще срещнат Босна и Херцеговина във вторник, когато ще бъде определено кой от двата тима ще пътува за Северна Америка през предстоящото лято.

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката
Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

“Виках като полудял от дивана, защото за мен националния отбор е нещо повече от всеки отбор. През първото полувреме те бяха готови да жертват телата си и не позволяваха играта ни да върви плавно, а по този начин страдахме и не успявахме да създаваме опасности. Показахме, че сме по-добре технически и определено сме по-добър отбор. Ако трябва да съм честен, смятам, че двубой с Уелс щеше да бъде доста по-сложно предизвикателство, особено като гост. Смятам, че Гатузо бе малко напрегнат, което е нормално, но и даваше нужния заряд от скамейката. Видяхме национален отбор, който вложи душа в този сблъсък. Като италианец, съм наясно, че сме имали и по-добри отбори в миналото, разбира се, но не мога да толерирам липса на гордост и желание за това да си конкурентен,” заяви Капело.

Италия пропусна последните две световни първенства първенства, но сега изглеждат все по-близо до участие на Мондиал 2026.

