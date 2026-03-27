Гатузо: Съперникът ни изненада, благодаря на публиката, че не ни освирка

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо коментира победата над Северна Ирландия в полуфиналния плейоф за класиране на Световното първенство.

„Скуадра адзура“ постигна домакински успех с 2:0. Във финалния сблъсък Италия ще се изправи срещу Босна и Херцеговина.

„Изобщо не беше лесно. Те дори ни изненадаха с опитите си за вертикални подавания. Можехме да се представим и по-добре“, заяви Гатузо.

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

„Локатели играеше твърде дълбоко, не развивахме играта си както трябва, нито както бяхме тренирали, но се справихме добре и тази победа не бива да се приема за даденост. Действахме прекалено бавно, Локатели беше изтласкан назад, но след почивката движехме топката по-бързо. Сега ни предстои финал. Трудно е. Знаехме, че и този мач ще бъде тежък, така че трябва да се опитаме да презаредим батериите“, добави той.

„Още веднъж благодаря на феновете в Бергамо. Почти не чух освирквания и на полувремето се прибрахме в съблекалнята под аплодисменти. Благодаря на жителите на Бергамо, сега заедно отиваме на финал“, завърши Гатузо.

