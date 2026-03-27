Мойс Кийн повтори постижение на легендарния Тото Скилачи

Нападателят Мойс Кийн влезе в историята на италианския национален отбор, след като се разписа в пети пореден мач за „скуадра адзура“.

Футболистът на Фиорентина отбеляза гол в 80-ата минута на полуфиналния плейоф за класиране на Световното първенство срещу Северна Ирландия (2:0).

5 - Prior to Moise #Kean, the last player to score in 5 matches in a row for Italy was Salvatore Schillaci between June and July 1990. Predator.#ITANIR pic.twitter.com/hXnaGRgYIT — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 26, 2026

С това попадение Кийн записа впечатляваща голова серия, която е най-дългата за националния отбор на Италия през XXI век. Предишните му голове бяха в два мача срещу Естония и два срещу Израел в груповата фаза на квалификациите за Мондиала, както и два гола срещу Германия в турнира Лига на нациите.

Последният италиански национал, който е успявал да се разпише в пет последователни срещи, е легендарният Салваторе Скилачи. Той постигна това в периода юни-юли 1990 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago