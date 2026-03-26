  Биелса се вълнува преди приятелския сблъсък на Уругвай с Англия

Биелса се вълнува преди приятелския сблъсък на Уругвай с Англия

  26 март 2026 | 19:51
Биелса се вълнува преди приятелския сблъсък на Уругвай с Англия

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса заяви, че винаги се вълнува, когато може да излезе и да се съревновава с най-добрите.

70-годишният аржентински специалист ще изведе в петък двукратните световни шампиони в контрола на "Уембли", а това ще бъде завръщане за него в Англия, където той си спечели култов статут по време на престоя си като мениджър на Лийдс Юнайтед между 2018 и 2022 година.

Рууни: Присъствието на Тухел може да е от решаващо значение за Англия

"Всеки мач е възможност за нас", заяви специалистът на пресконференцията преди двубоя.

"Наясно съм с възможностите на нашите съперници, но винаги предпочитам мачовете, в които участваме, да изискват най-доброто от нас. Винаги се вълнувам, когато играя срещу най-добрите", добави още опитният специалист.

Англия е на четвърта позиция в ранглистата на ФИФА, а Уругвай е на 17-ата позиция, но "Ла Селесте" претърпя тежко поражение с 1:5 от състава на САЩ в последната си контрола през ноември, което постави под въпрос и работата на самия Биелса.

"Да излезем срещу Англия ще изисква от нас да покажем най-доброто, на което сме способни. Предвид историята, която има този отбор, и силата на първенството, в което играят 90% от техните футблисти, няма как да не бъде така", посочи още наставникът на Уругвай.

В миналото Марсело Биелса два пъти се е изправял срещу Англия, като и двата пъти това става с родината му Аржентина. През 2000 година двата отбора завършват 0:0 на "Уембли" в контрола, а две години по-късно Англия печели с 1:0 с гол на Дейвид Бекъм на световното първенство в Япония и Южна Корея.

