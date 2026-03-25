Тухел разкри в какво ще наблегне в подготовката на Англия

Селекционерът на АнглияТомас Тухел планира да засили подготовката за статични положения през международната пауза, за да може неговият тим да си изгради предимство за мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. „Трите лъва“ ще се изправят срещу Уругвай и Япония в приятелски срещи през следващите няколко дни, а това ще са и последните двубои преди Англия да замине за Северна Америка през лятото.
През 2018 година, отборът на предшественика на Тухел - Гарет Саутгейт, достигна до полуфиналите на Мондиала в Русия, а статичните положения бяха ключови в голяма част от мачовете в елиминационната фаза тогава.
Германският специалист разкри, че е готов да въведе нови тактики като изнасяне на топката с дълги подавания и далечни тъчове към наказателното поле.
„Намираме се в такава ера в Премиър лийг, където статичните положения, преките свободни удари, корнерите и тъчовете са много високо ценени. Това е реалността и е част от мачовете в Англия, може би повече от другите първенства. Част е от играта и дори ако съм споменал статичните положения много пъти днес, те все пак не са основното в нашия подход. Въпреки това трябва да бъдат част от него, особено в елиминационен турнир“, каза Томас Тухел, цитиран от БТА.
„Трябва да измислим добър план как да се защитаваме, как да атакуваме при статичните положения и да го използваме в своя полза. Трябва да бъде сега, в последните мачове преди Мондиала. Това трябва да ни бъде в мисълта - как да променяме двубоите, как да им влияем, как да си извоюваме предимство. Това е начинът“, обясни наставникът.
Лагерът на Англия през март започна във вторник в „Сейнт Джорджс Парк“, където 24 играчи се включиха в тренировките след пауза от 128 дни без мачове на националния отбор. Въпреки четиримесечния период без да тренира със своите футболисти, Тухел настоява, че това не му е отнело от треньорските умения.
„Надявам се да не е! Вълнувам се, че отново сме заедно. Много е различно в сравнение с клубния футбол. Мисля, че като дойдеш на „Уембли“, това ти дава предимство. Усещам предимството, когато гледам мачове на стадиона и ще бъда там да мотивирам отбора срещу Уругвай и после срещу Япония, а в САЩ ще се боря за най-добрите резултати за тима си“, заяви германският специалист.
Англичаните приемат Уругвай в петък, а мачът срещу Япония ще бъде във вторник (31 март), като и двата ще са на “Уембли”.