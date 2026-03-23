Еберечи Езе отпадна от състава на Англия

  • 23 март 2026 | 09:39
Еберечи Езе отпадна от състава на Англия

Еберечи Езе от Арсенал ще пропусне приятелските мачове на Англия срещу Уругвай и Япония поради контузия в прасеца, заяви мениджърът на Арсенал Микел Артета. Атакуващият халф не игра при загубата с 0:2 от Манчестър Сити на финала за Купата на лигата заради травмата. Езе беше включен в състава от 35 души на селекционера на Англия Томас Тухел в петък за мачовете срещу Уругвай на стадион „Уембли“ на 27 март и Япония на същото място четири дни по-късно, като част от подготовката на англичаните за Световното първенство.

„Не, той е аут“, каза Артета пред репортери, когато го попитаха дали Езе ще бъде годен за националния отбор. „Трябва да направим още един преглед след шест или седем дни и да изчакаме резултатите. Това е контузия на крака. На прасеца му.“

Британските медии съобщиха, че крилото на Нюкасъл Юнайтед Харви Барнс може да замени Езе в състава на Англия.

От Лийдс поздравиха Илия Груев

От Лийдс поздравиха Илия Груев

Титлата изглежда все по-далечна цел за Селтик

Симеоне: Не загубихме заради съдията

Артета: Не използвахме шансовете си преди почивката

Фейенорд отново не можа да победи Аякс, изненадваща загуба за ПСВ

Гризман отива за подпис с новия си отбор

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

