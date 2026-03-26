Тухел привика защитник на Манчестър Юнайтед в националния отбор на Англия

Бранителят на Манчестър Юнайтед Ейдън Хевън е бил повикан да тренира с мъжкия национален отбор, информира местната преса. “Трите лъва” се готвят за контроли с Уругвай в петък и Япония във вторник. Томас Тухел повика общо 35 футболисти за двата двубоя в международната пауза в края на март, но много от футболистите ще се присъединят едва дни по-късно поради различни проблеми. Именно изненадващата липса на необходимата бройка футболисти за нормалното протичане на част от заниманията е принудила германския специалист да се обърне към младежката формация и да привика Хевън.

Тухел разкри в какво ще наблегне в подготовката на Англия

Бившият защитник на Арсенал, който е част от Манчестър Юнайтед вече малко повече от година, е бе повикан в юношеския тим до 20 години и се очаква да е титуляр в сблъсъците с Испания и Хърватия. Ейдън Хевън има едва два мача за юношеския национален отбор на Англия и 21 двубоя с екипа на “червените дяволи” след преминаването си на “Олд Трафорд” от Арсенал. Хари Магуайър и Коби Мейно са другите двама от тима на 20-кратните шампиони, които са част от състава на Англия за предстоящите сблъсъци.

