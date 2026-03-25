  Марчело Липи с емоционално послание към Гатузо преди решителните плейофи за Италия

Марчело Липи с емоционално послание към Гатузо преди решителните плейофи за Италия

  • 25 март 2026 | 16:20
  • 565
  • 0
Марчело Липи с емоционално послание към Гатузо преди решителните плейофи за Италия

Именитият бивш италиански футболен треньор Марчело Липи изпрати искрено послание в подкрепа на националния селекционер Дженаро Гатузо в навечерието на плейофите за Световното първенство през лятото и мача между Италия и Северна Ирландия. Липи подкрепи бившия си играч да сложи край на отсъствието на „адзурите“ от световната сцена.

Милиони за федерацията и по-висок БВП за страната: колко ще спечели Италия при класиране за Световното

Легендарният специалист, който изведе Италия до титлата на Мондиал 2006 с Гатузо като един от крайъгълните камъни в състава, отправи чрез вестник "Гадзета дело спорт" необичайно лично и емоционално послание към бившия халф, който подобно на него се насочи към треньорската кариера.

„Прегръщам те, Рино“, заяви Липи и добави: „Ти беше един от най-добрите ми ученици, спечелихме заедно Световно първенство, бяхме отбор. На страничната линия много ми напомняш за мен - по характер, по отношенията ти с футболистите, по визията ти. Напомняш ми за... Липи.“

Похвалата от човек, смятан за един от най-великите италиански треньори за всички времена, ще има огромна тежест за Гатузо, който през последните месеци работи, за да възстанови имиджа на националния отбор, пропуснал последните две Световни първенства.

„Заслужаваш най-доброто. Заслужаваш класиране за Мондиал 2026 заради огромната страст, която винаги си влагал във всичко - на терена, като треньор, в живота. Всички сме с теб и отиваме заедно на Световното първенство. Ще успеем“, коментира още Липи.

Двубоят Италия - Северна Ирландия от полуфиналните плейофи за Мондиал 2026 ще се играе на 26 март в Бергамо. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от мача между Уелс и Босна и Херцеговина на 31 март в спор за място на шампионата в САЩ, Мексико и Канада.

Снимки: Imago

