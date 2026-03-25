Марчело Липи с емоционално послание към Гатузо преди решителните плейофи за Италия

Именитият бивш италиански футболен треньор Марчело Липи изпрати искрено послание в подкрепа на националния селекционер Дженаро Гатузо в навечерието на плейофите за Световното първенство през лятото и мача между Италия и Северна Ирландия. Липи подкрепи бившия си играч да сложи край на отсъствието на „адзурите“ от световната сцена.

Легендарният специалист, който изведе Италия до титлата на Мондиал 2006 с Гатузо като един от крайъгълните камъни в състава, отправи чрез вестник "Гадзета дело спорт" необичайно лично и емоционално послание към бившия халф, който подобно на него се насочи към треньорската кариера.

World Cup winning former Italy head coach Marcello Lippi has offered some advice & praise for Italy, calling Rino Gattuso one of his 'best students' and claiming he sees shades of himself in the current Italy CT. pic.twitter.com/MqV88GJSfR — Football Italia (@footballitalia) March 25, 2026

„Прегръщам те, Рино“, заяви Липи и добави: „Ти беше един от най-добрите ми ученици, спечелихме заедно Световно първенство, бяхме отбор. На страничната линия много ми напомняш за мен - по характер, по отношенията ти с футболистите, по визията ти. Напомняш ми за... Липи.“

Похвалата от човек, смятан за един от най-великите италиански треньори за всички времена, ще има огромна тежест за Гатузо, който през последните месеци работи, за да възстанови имиджа на националния отбор, пропуснал последните две Световни първенства.

Marcello Lippi: “Ti abbraccio, Rino. Sei stato uno dei miei migliori allievi, abbiamo vinto un Mondiale assieme, siamo stati una “squadra”. In panchina mi somigli tanto per carattere, per rapporti con i giocatori, per visione. Mi ricordi... Lippi. Meriti il meglio. Meriti di… pic.twitter.com/4zRDJKZY9e — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) March 24, 2026

„Заслужаваш най-доброто. Заслужаваш класиране за Мондиал 2026 заради огромната страст, която винаги си влагал във всичко - на терена, като треньор, в живота. Всички сме с теб и отиваме заедно на Световното първенство. Ще успеем“, коментира още Липи.

Двубоят Италия - Северна Ирландия от полуфиналните плейофи за Мондиал 2026 ще се играе на 26 март в Бергамо. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от мача между Уелс и Босна и Херцеговина на 31 март в спор за място на шампионата в САЩ, Мексико и Канада.

Следвай ни:

Снимки: Imago