Гатузо върна Киеза в националния тим на Италия за баражите, Тонали също е повикан

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо обяви списъка си от 28 футболисти за предстоящите баражи за класиране на Световното първенство. В състава се завръща Федерико Киеза, докато вратарят Гулиелмо Викарио е извън сметките.

На 26 март в Бергамо “адзурите” ще се изправят срещу Северна Македония в полуфиналния бараж. При победа италианците ще играят финал на 31 март като гост срещу победителя от двойката Уелс – Босна и Херцеговина.

Крилото на Ливърпул Федерико Киеза се завръща в националния отбор за първи път от 2024 г. Последният му мач за „скуадра адзура“ беше на осминафиналите на Евро 2024 срещу Швейцария.

Звездата на Нюкасъл Сандро Тонали също е в групата, въпреки че получи контузия по време на мача от Шампионската лига срещу Барселона в сряда. Проведените в четвъртък прегледи изключиха сериозна мускулна травма за бившия ас на Милан.

Марко Палестра от Каляри получава първата си повиквателна за мъжкия отбор. В същото време вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио не попада в състава, като Гатузо е предпочел Елия Каприле, Марко Карнезеки, Джанлуиджи Донарума и Алекс Мерет.