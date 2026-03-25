Милиони за федерацията и по-висок БВП за страната: колко ще спечели Италия при класиране за Световното

Италия продължава да мечтае за класирането на Мондиал 2026. След като "скуадрата" пропусна последните две световни първенства, трети пореден провал ще дойде твърде много на четирикратните световни шампиони. На пътя на Дженаро Гатузо и компания стои първо Северна Ирландия, а при победа отборът ще трябва да гостува на победителя в баража между Уелс и Босна във втори решителен мач.

Евентуално участие на Мондиала би било специално за феновете на „адзурите“, но не само. "Кориере дело спорт" дава повече детайли и за чисто финансовите печалби за Италия, ако тимът успее да се класира за Мондиал 2026.

💰Venti milioni per la #Figc e più Pil per il Paese: quanto vale la qualificazione dell'Italia ai Mondiali https://t.co/eHd6CE8CMN — Corriere dello Sport (@CorSport) March 25, 2026

Сериозна емигрантска общност

Вече е ясно, че при успешен завършек на плейофите, Италия ще попадне в група с един от домакините - Канада, както и с отборите на Катар и Швейцария. Само в района на Торонто, където „адзурите“ евентуално ще дебютират на 12 юни срещу "кленовите листа", последното преброяване на населението (2021 г.) отчита 468 970 италианци, живеещи в Канада, и канадци от италиански произход. В САЩ пък има грубо между 16 и 18 млн. души, които се идентифицират с италиански произход. Лесно може да се предвиди какво ще последва при завръщането на Италия на Световното по отношение на приходите и страстта, генерирани от спортния туризъм.

Рекорден награден фонд

При така мечтаното класиране в сметките на италианската федерация (FIGC) ще дойдат солидни приходи. Американската мечта носи чек от ФИФА на стойност 10,5 млн. долара само за влизане в групите (1,5 млн. за подготовка и 9 млн. като награда за участие), както и положителен ефект от търговските партньори и бонусите от спонсорите.

Общо, само за FIGC, това означава приход от близо 20 млн. долара, уточнява "Кориере дело Спорт", без да се броят следващите кръгове: евентуално класиране за 1/16-финалите, което е постижима цел в група с Канада, Катар и Швейцария, би донесло още 2 млн. като награда. Общият награден фонд на Мондиал 2026 е рекорден - 655 млн. долара. Това е с 50% повече в сравнение с изданието в Катар през 2022 г., като следва да се отчете и че вече отборите на финалите са 48.

Неучастието на Мондиалите през 2018 и 2022 г. причини финансови щети на Федерацията между 8 и 40 милиона, но оборотът й пък нарасна от 174 милиона през 2019 г. до 224,2 милиона през 2024 г. Предварителният бюджет за 2026 г., одобрен от Федералния съвет в края на януари, предвижда ограничена загуба (6,6 милиона) в злополучния случай, че Италия бъде елиминирана в плейофите.

Мърчандайзинг

Пропускането на Мондиала в Катар, само няколко месеца след триумфа на „Уембли“, не попречи през януари 2023 г. да бъде сключено многогодишно споразумение с Adidas. Сега FIGC е сред петте водещи федерации с най-високи приходи от технически спонсор: 35 милиона годишно до 2030 г. Благодарение на германската компания мърчандайзингът нарасна експоненциално: само през 2024 г. Adidas е продала фланелки и техническа екипировка на Италия на стойност 34,4 млн., от които 24,8 млн. са от международния пазар.

На италианска земя нетните продажби възлизат на около 9,2 милиона. Общият брой на официалните артикули с марка Figc-Adidas през 2024 г. надхвърля един милион (1 052 185, за да бъдем точни), което представлява увеличение от 63,3% спрямо 2023 г. Лесно е да си представим какво би било въздействието на едно Световно първенство.

Повишен БВП

Евентуално класиране за Мондиала ще се отрази положително и на икономиката на Италия. Италианският футбол – с 1,5 млн. картотекирани играчи – генерира почти 7 млрд. евро преки приходи и има въздействие от 12,4 млрд. евро върху италианския БВП. Увеличението на БВП в случай на участие на Световното първенство се оценява между 0,3 и 0,7 пункта в зависимост от представянето на „адзурите“.

Залозите също играят важна роля и генерират приходи за държавата. Например: по време на Европейското първенство в Германия в италианските букмейкърски пунктове и онлайн платформи бяха събрани 790,5 милиона евро, което донесе на хазната около 19 милиона. За четирите мача на „адзурите“ (срещу Албания, Испания, Хърватия и Швейцария) италианците заложиха 70,8 млн. евро, а държавната хазна прибра 2,1 милиона. Истинска томбола.

Снимки: Imago