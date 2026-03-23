Буфон: Усещаме скептицизма на хората, но съм сигурен, че можем да се класираме

Отговорникът за националния отбор на Италия Джанлуиджи Буфон призна, че националите на “Скуадра адзура” усещат скептицизма на феновете, но той е сигурен, че футболистите на Дженаро Гатузо ще издържат на напрежението. Италия пропусна последните две световни първенства, а сега трябва да се справи последователно със Северна Ирландия и някой измежду Уелс и Босна и Херцеговина, за да стигне до Мондиала през това лято.

"Истина е, че можем да почувстваме скептицизма на хората, но съм сигурен, че дори най-ожесточените критици ще подкрепят Италия, когато се чуе първият съдийски сигнал. Сега трябва да изпратим такова послание, че да ги накараме да променят мнението си. Всички момчета са много солидни и са свикнали да се справят с всякакъв вид напрежение. Магията, която италианският национален отбор може да създаде, надхвърля настоящите трудности. Трябва да уважаваме Северна Ирландия, но също така вярвам, че нашият отбор ще може да стигне до финала, ако се раздаде на 100%. Играчите трябва да са наясно със своите качества", заяви Буфон.