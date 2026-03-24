Защитник на Рома е под въпрос за решителните битки на националния отбор на Италия

Защитникът Рома Джанлука Манчини е изправен пред сериозна несигурност относно участието си в предстоящите баражи на националния отбор на Италия за Световното първенство, след като получи контузия. 29-годишният футболист беше принудително заменен на полувремето по време на победата на "вълците" с 1:0 над Лече в мач от Серия "А" в неделя (22 март) поради разтежение в бедрото.

Според информация на "Тутомеркато", участието на Манчини в първия бараж на Италия срещу Северна Ирландия вече е под сериозен въпрос. Въпреки проблема, се очаква той все пак да пътува с отбора на Дженаро Гатузо с надеждата, че ще успее да се възстанови и да вземе участие в срещата.

На играча предстоят медицински прегледи, които ще установят колко сериозна е контузията му.

Снимки: Gettyimages